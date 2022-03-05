На Луганщине в результате неудачной атаки ранены 650 солдат РФ - Минобороны

Российская армия под прикрытием танков начала атаку пехоты в Луганской области. В результате в больницу города Брянка доставлено более 650 раненых военных РФ.

В Луганской области вдоль всей линии боевого столкновения российские оккупанты под прикрытием танков начали атаки пехоты. В результате чего в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых военных РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По информации ведомства, все они преимущественно в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение.

"Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков", - говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что части и подразделения захватчиков деморализованы, а солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен. На 5 марта войска РФ потеряли 269 танков, 40 вертолетов и 39 самолетов. Число погибших российских солдат превысило 10 тысяч человек.