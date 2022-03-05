Николаев отразил атаку: у армии РФ 300 раненых, 70 погибших

Несколько часов назад российские войска сделали три залпа из установки Смерч по нашим позициям, все мимо.

В результате битвы в Николаевской области российские военные, бившие по Николаеву Смерчами, понесли большие потери. Об этом уведомил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Со стороны Украины ранены трое бойцов, но губернатор заверил, что их подлечат и с ними все будет в порядке.

"Пару часов назад было три залпа - это установка Смерч по нашим позициям. Все три прошли мимо цели, у нас трое раненных, их сейчас вылечат и, думаю, что все будет хорошо. В ответ на их залпы наши тоже навелись. Итого: у орков 300 раненных и 70 погибших. Вот разница в качестве наших войск. Поэтому, пожалуйста, не переоценивайте силы и знания орков. Орки - они и в Африке орки", - объяснил Виталий Ким.

Он также призвал николаевцев "не бегать за фонариками" - в течение последнего времени горожане пересылают друг другу фотографии лучей в небе.

"Очень быстро и сильно понизились данные о перемещениях войск – и правильные и неправильные, в связи с тем, что сейчас весь город ищет фонарики, пересылает друг другу картинки с фонариками. Они озадачивают нас какими-то квестами, мы бегаем, ну что ж такое. Давайте будем заниматься делами", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские войска выбиты из Николаева. Войска агрессора отступили в направлении Херсона. В Николаеве нет никакой вражеской техники, заверил Виталий Ким.