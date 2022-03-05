РФ разбомбила военный городок 5 Слобожанской бригады

На городок сбросили тяжелые авиационные бомбы - погибли четверо военнослужащих, есть пострадавшие.

Российский самолет ночью сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5 Слобожанской бригады. Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии в субботу, 5 марта.

"Погибли четверо военнослужащих. Есть раненые. Бойцы бригады расчищают завалы. Несмотря на потери и серьезные повреждения инфраструктуры, гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, Территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем сражаться до Победы!" - сказано в сообщении.

Напомним, что в Белой Церкви при авиаударе разрушен частный сектор. Вследствие вражеской атаки разбиты несколько жилых домов. Под завалами находятся люди.