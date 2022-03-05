Спецназ освободил пациентов психдиспансера в Бородянке

Захваченных "кадыровцами" пациентов психдиспансера в Бородянке освободили бойцы украинского спецназа.

Психоневрологический диспансер в Бородянке, о котором ранее сообщали, что он захвачен "кадыровцами", в настоящее время освобожден украинскими спецназовцами. Об этом сообщил в эфире Украина 24 глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на это время освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, хоть и большой стресс, но им уже лучше", – отметил он.

По словам Кулебы, пациенты находятся в очень сложных условиях, без воды и света, но "им все время помогают".

Ранее чиновник сообщал, что около 600 человек попали в плен к "кадыровцам", зашедшим в город.

Ранее сообщалось, что в поселке Бородянка в Киевской области под завалами домов могут находиться близко 100 человек.