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Зеленский призвал украинцев выгонять россиян

Глава государства сообщил, что оккупация украинских городов временная и призывает граждан выгонять россиян.
Зеленский призвал украинцев выгонять россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении призвал граждан страны, попавших временно в оккупацию, объединяться и выгонять захватчиков из своих городов. 

"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление!", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что херсонцы прогнали российских военных из города. Многотысячный митинг жителей Херсона вынудил российских оккупантов покинуть город. Уезжать им пришлось под украинским флагом.

Как сообщалось, два дня назад российские военные полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации, а позже захватили телеканал.

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