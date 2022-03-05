Россия бомбит украинские города на Луганщине

Проукраинские акции проходят в городах по всей области, в том числе - на временно оккупированных Россией территориях.

Линия фронта в Луганской области держится уже несколько дней после выравнивания со стороны ВСУ. Об этом сообщает глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире UAразом в субботу, 5 марта.

Сейчас противник атакует со стороны Рубежного и Северодонецка, но безуспешно. В итоге населенные пункты с украинской стороны линии разграничения подвергаются бомбардировке, в том числе из Градов. При этом как только заканчиваются обстрелы, начинают работать ремонтники.

В то же время проукраинские акции начались в городах на неподконтрольной территории - например, в Новопскове, где по акции открыли огонь.

Напомним, что РФ продолжает удары по Мариуполю и Волновахе. Вопреки договоренностям о гуманитарных коридорах, российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары.

Также сообщалось, что при ракетном ударе по Белой Церкви повреждены 20 домов. Спасатели, правоохранители и местные жители разбирают завалы. Данные о пострадавших уточняются.