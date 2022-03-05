В небе над Одесчиной за день сбили три самолета

Летчики-оккупанты захвачены в плен. Опубликовано видео допроса двоих из них.

За день 5 марта украинская армия сбила в небе над Одесской областью три вражеских самолета. Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

По его словам, борта сбили днем, к вечеру появилось официальное подтверждение этой информации. Летчики-оккупанты захвачены в плен.

Советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео допроса пленных пилотов армии РФ.

В то же время пользователи Сети сообщают, что в некоторых районах вечерней Одессы слышны сирены, работает ПВО, но официальной тревоги нет.

Как сообщалось, сегодня в Чернигове сбитый российский самолет упал на частный дом.