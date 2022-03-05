В Киеве провели пресс-конференцию с пленными военными РФ

В пресс-конференции участвовали девять пленных российских оккупантов - некоторые говорят, что не хотят возвращаться в РФ и опасаются за свои семьи.

В Киеве провели пресс-конференцию с пленными российскими военными. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 5 марта.

"Россияне, сделайте все возможное для того, чтобы эта война прекратилась. Она не нужна ни Украине, ни России. Эта война нужна только Путину. Воевать в армии не хочет никто. Не было желания ехать даже на учения вдаль от цивилизации … Мы испытываем ненависть к руководству, которое нас сюда отправило. Мы понимаем, что нас сюда, как котят, закинули ради выгоды правительства", - призвал один из пленных.

Всего в пресс-конференции участвовали девять пленных российских оккупантов. Часть из них сказали, что не хотят возвращаться в Россию и опасаются за свои семьи.

По словам пленных, до сержантского уровня доводили только то, что военных везут на учебу у границ.

Также оккупанты призвали россиян выступать против войны с Украиной. Один из пленных сказал, что воочию убедился, как украинцы будут защищать свою родину, и будут воевать до последнего.

Наконец, пленный Дмитрий Гагарин призвал россиян не верить пропаганде и сказал, что на российском телевидении им врут о "бандеровцах" и "неонацистах", а на самом деле здесь живут мирные украинцы, которые будут защищать свою землю до последнего.

Напомним, что ранее СБУ показала пленного, который в 2014 году предал Украину. Российский солдат завил, что сдался в плен сам и сдал свой взвод после того, как увидел сопротивление украинских мирных жителей.