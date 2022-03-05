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Убитый Киреев оказался украинским разведчиком

Член украинской делегации, который принимал участие в первом раунде переговоров с РФ, был найден сегодня застреленным.
Убитый Киреев оказался украинским разведчиком

Главное управление разведки Минобороны вечером в субботу, 5 марта, обнародовало список погибших украинских разведчиков. В перечне, среди прочих, указан Денис Киреев, найденный сегодня мертвым.

Напомним, СМИ информировали, что сотрудники СБУ застрелили при задержании члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене.

При этом в ГУР утверждают, что погибший Киреев - их разведчик.

"Во время выполнения специальных задач погибли три разведчика - сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович", - говорится в сообщении.

По информации управления, указанные лица "погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе".

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Напомним, по итогам первого раунда переговоров, в которых принимал участие погибший Киреев, украинская и российская делегации определили ряд приоритетных вопросов, которые помогли бы достичь цели, и разъехались на консультации.

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