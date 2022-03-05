Из Одесской области завершили эвакуацию детей - ОВА

Детей из региона эвакуировали в Польшу и Румынию. Также в области создали специализированные продовольственные склады, чтобы не было проблем с продуктами.

В Одесской области завершилась кампания по эвакуации детей региона на Запад. Об этом сообщает глава ОВА Максим Марченко в Telegram в субботу, 5 марта.

Марченко отчитался о решениях в гуманитарной сфере и анонсировал создание стратегических запасов продуктов первой необходимости во всех райцентрах.

"Мы завершили эвакуацию детей-сирот из Одесской области в Польшу и Румынию. Мы создадим специализированные продовольственные склады в каждом районе Одесской области, чтобы в любой ситуации регион не имел проблем с продуктами питания", – заявил Марченко.

Напомним, что УЗ эвакуировала более миллиона граждан. Основные эвакуационные рейсы отправляются из Харькова, Запорожья и Киева во Львов, Ужгород, Рахов и другие города на западе Украины.