РФ сбрасывает на Чернигов неуправляемые авиабомбы

Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове - против жилых кварталов.

Российская армия использует против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия - неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

По его словам, обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове - против жилых кварталов.

"Три неразорвавшиеся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО", - напомнил Чаус.

Губернатор уточнил, что враг наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам три дня подряд, совершая таким образом преступления против человечности.