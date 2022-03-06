ЕК выделила 500 млн евро для украинских беженцев

Это первый транш в рамках финансовой помощи Евросоюза украинцам, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны.

Евросоюз выделил 500 миллионов евро на обеспечение украинских беженцев. Об этом вечером в субботу, 5 марта, сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

"Благодарен (главе Еврокомиссии - ред.) Урсуле фон дер Ляйен за принятие важного решения о правовом статусе украинцев, находящих убежище в Евросоюзе в результате российской агрессии. Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания", - написал глава государства.

Напомним, по последним данным, после начала войны в Украине страну покинули более 1,2 миллиона человек.

Накануне украинский лидер выразил надежду, что скоро война закончится и власти смогут обратиться к уехавшим согражданам с призывом возвратиться домой.