Помощник нардепа подозревается в сотрудничестве с ФСБ

За весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от российских силовиков около 80 тысяч долларов.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении помощнику-консультанту народного депутата Украины в государственной измене за предоставление информации ФСБ России. Об этом в субботу, 5 марта, сообщила пресс-служба ГПУ.

По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу российским силовикам информации по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Верховной Раде.

Кроме того, составленные помощником материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Минобороны Украины, которые предоставлялись по запросам народных депутатов Украины.

Отмечается, что за весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ около 80 тысяч долларов.

Мужчина задержан и взят под стражу сроком на 30 суток.

По данным СМИ, речь идет о помощнике одного из нардепов ОПЗЖ. Его имя не называется.

Напомним, Луганская областная прокуратура начала уголовные производства в отношении председателя Марковской объединенной территориальной громады и председателя Меловской объединенной территориальной громады по факту государственной измены. Представители власти перешли на сторону страны-агрессора в условиях войны.