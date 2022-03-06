С начала войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек

В Нацгвардии выразили благодарность каждому украинцу и украинке, которые решили встать на защиту нашей страны.

За десять дней полномасштабного вторжения России в Украину Силы территориальной обороны пополнились 100 тысячами добровольцев. Такие данные в субботу, 5 марта, обнародовали в Нацгвардии.

"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины. Гордимся таким подспорьем, вместе до конца!" - говорится в сообщении.

В НГУ выразили благодарность каждому украинцу и украинке, которые решили встать на защиту нашей страны.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к представителям теробороны с призывом "умерить пыл" и прекратить блокировать транзит грузов и перемещение журналистов на дорогах.