Почта
 

С начала войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек

В Нацгвардии выразили благодарность каждому украинцу и украинке, которые решили встать на защиту нашей страны.
С начала войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек

За десять дней полномасштабного вторжения России в Украину Силы территориальной обороны пополнились 100 тысячами добровольцев. Такие данные в субботу, 5 марта, обнародовали в Нацгвардии.

"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины. Гордимся таким подспорьем, вместе до конца!" - говорится в сообщении.

В НГУ выразили благодарность каждому украинцу и украинке, которые решили встать на защиту нашей страны.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к представителям теробороны с призывом "умерить пыл" и прекратить блокировать транзит грузов и перемещение журналистов на дорогах.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK