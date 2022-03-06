Защитники Мариуполя отбили атаки врага с трех направлений

Войска оккупантов понесли потери в живой силе, уничтожены и повреждены три танка, четыре ББМ, сожжена колонна врага на подступах к городу.

Российская армия в субботу, 5 марта, пыталась прорваться в Мариуполь Донецкой области с трех направлений, однако защитники отбили все атаки. Об этом сообщил замкомандира полка Азов "Калина".

По его словам, враг понес потери в живой силе, уничтожены и повреждены три танка, четыре ББМ, сожжена колонна врага на подступах к городу.

Тем не менее, вражеская авиация, ствольная и реактивная артиллерия продолжают обстреливать город. Именно по этой причине властям города не удалось эвакуировать население.

"Призываем всю Украину сражаться за Мариуполь", - сказал "Калина".