Глава Николаевской ОГА: У захватчиков нет ресурсов для оккупации

С каждым днем боев украинская армия, в том числе "николаевская областная", становится все сильнее.

Последние события в Херсоне и Энергодаре Запорожской области показали, что армия захватчиков не готова к оккупации украинских городов. Об этом вечером в субботу, 5 марта, заявил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"У меня есть такая мысль. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага попросту нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и так далее", - сказал глава региона.

Он отметил, что угроза захвата городов уменьшается, поскольку оккупанты понимают, что никакие референдумы под дулами автоматов в Украине невозможны.

"Война объединила против России. Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят русских, любят Украину. Тут, я думаю, что наши позиции только укрепляются", - констатировал Ким.

Наконец, он заявил, что с каждым днем боев украинская армия, в том числе "николаевская областная", становится все сильнее. При этом в регионе вооружаются за счет захватчиков: оружием, которую у них отбивают.