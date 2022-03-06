Генштаб: Враг намерен взять дамбу Каневской ГЭС

На Слобожанском направлении войска РФ после многочисленных потерь осуществляют перегруппировку с целью возобновления наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

Спустя десять дней войны противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев. Об этом в ночь на воскресенье, 6 марта, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как указано, захватчики пытаются выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и создать сухопутный коридор из оккупированного Крыма.

Накануне к нанесению авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привлекались самолеты Су-35С, Су-34, Су-25 с аэродромов на территории Беларуси - Барановичи, Лунинец, Лида. Кроме того, бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе Сум.

ВСУ установили сосредоточения подразделений ВС Республики Беларусь в районах населенных пунктов Грушка (Малоритский район) и Хотислав.

Также в Генштабе предоставили данные о продвижении российских войск в разных направлениях.

Так, на Полесском направлении группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Воздушно-десантных войск ВС РФ силами до 18 БТГр действует в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов. По имеющимся данным, после перегруппировки подразделения Восточного военного округа и ВДВ, понесшие значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии в направлении н.п. Белогородка. Враг не оставляет попыток выхода в юго-западную окраину Киева.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 12 БТГр из состава подразделений 41-й и 2-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины. В направлении Козельца зафиксировано перемещение 100 единиц вооружения и военной техники, в частности ТОС-1 "Буратино". Также идет перегруппировка войск врага на Броварском направлении. Осуществляется выдвижение подразделений в направлении н.п. Победа. Оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары - Борисполь. Осуществляется выдвижение подразделений 6 общевойсковой армии и 1 танковой армии Западного военного округа для проведения наступления на Чернигов и Нежин. На Слобожанском направлении группировка войск Западного ВО силами до 23 БТГр из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии, 14 армейского корпуса Северного флота ВС РФ после многочисленных потерь осуществляет перегруппировку с целью возобновления наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков. По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС. На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 армейских корпусов и 150 мотострелковой дивизии пытается продолжить наступательные действия по направлению Днепр и Запорожье. На Северодонецком направлении враг силами до 2 БТГр пытается развить наступление в направлении Изюма. Остановлен у города Северский Донец. Накапливает живую силу и технику для возобновления наступления. На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать город Мариуполь, производить артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города. На Николаевском направлении к трем БТГр 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в течение дня вели наступательные действия в направлении города Николаев, но понесли значительные потери. Удачи враг не достиг. На Запорожском направлении противник силами до 3 БТГр, при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье, в направлении н.п. Новая Одесса и Николаев. На Южно-Бугском и Бессарабском направлениях подразделения оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности. Нравственно-психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. В то же время глава самопровозглашенной ПМР Красносельский пока исключает возможность привлечения подразделений ВС ПМР в войне России против Украины. "В течение суток нанесен существенный урон личному составу и технике оккупационных войск: сбиты 4 вертолета, 5 самолетов и 1 БПЛА, совершено несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются. Враг продолжает бросать свою технику - только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц ББМ, автомобилей и танков", - перечислили в ВСУ. Напомним, с 24 февраля по 5 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 10 000 человек.