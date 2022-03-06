Появилось видео разрушенного Житомирского бронетанкового завода
В результате обстрелов со стороны российских войск два человека получили ранения, жертв нет.
В Сети утром в воскресенье, 6 марта, обнародовано видео последствий вражеского обстрела по Житомирскому бронетанковому заводу.
На кадрах видно, что здание предприятия полностью разрушено.
Житомирский бронетанковый завод - государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, расположенное в поселке городского типа Новогуйвинское Житомирской области. Предприятие осуществляло диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию гусеничной бронетехники советского производства.
Напомним, завод попал под удар российских войск 4 марта. В результате атаки два человека получили ранения, жертв нет.
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