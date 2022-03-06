Почта
 

Появилось видео разрушенного Житомирского бронетанкового завода

В результате обстрелов со стороны российских войск два человека получили ранения, жертв нет.
Появилось видео разрушенного Житомирского бронетанкового завода

В Сети утром в воскресенье, 6 марта, обнародовано видео последствий вражеского обстрела по Житомирскому бронетанковому заводу.

На кадрах видно, что здание предприятия полностью разрушено.

Житомирский бронетанковый завод - государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, расположенное в поселке городского типа Новогуйвинское Житомирской области. Предприятие осуществляло диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию гусеничной бронетехники советского производства.

Напомним, завод попал под удар российских войск 4 марта. В результате атаки два человека получили ранения, жертв нет.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK