В Украине уничтожены 88 самолетов и вертолетов РФ
С начала вторжения России украинская армия уничтожила 88 вражеских самолетов и вертолетов. Такие данные в субботу, 5 марта, обнародовало командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что только накануне враг потерял более десяти своих летающих аппаратов:
- три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;
- один штурмовик Су-25 и один вертолет сбили военнослужащие оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ;
- два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ;
- два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ;
- противовоздушная оборона сбила БПЛА Орлан-10 и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.
"По состоянию на 23:00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 44 самолета и 44 вертолета - идут нога в ногу", - отметили в командовании.
Российских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена медицинская помощь и они уже дают показания за преступления режима РФ.
"Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных сил - бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары", - резюмировали в ВС.
Как сообщалось, в субботу в небе над Одесской областью были сбиты три вражеских самолета.