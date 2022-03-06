В Украине уничтожены 88 самолетов и вертолетов РФ

По состоянию на вечер 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 44 самолета и 44 вертолета.

С начала вторжения России украинская армия уничтожила 88 вражеских самолетов и вертолетов. Такие данные в субботу, 5 марта, обнародовало командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что только накануне враг потерял более десяти своих летающих аппаратов:

три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;

один штурмовик Су-25 и один вертолет сбили военнослужащие оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ;

два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ;

два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ;

противовоздушная оборона сбила БПЛА Орлан-10 и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

"По состоянию на 23:00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 44 самолета и 44 вертолета - идут нога в ногу", - отметили в командовании.

Российских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена ​​медицинская помощь и они уже дают показания за преступления режима РФ.

"Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных сил - бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары", - резюмировали в ВС.

Как сообщалось, в субботу в небе над Одесской областью были сбиты три вражеских самолета.