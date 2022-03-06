Итоги 05.03: Протесты в Херсоне и срыв эвакуации
Жители Херсона выгнали оккупантов из города
На центральной площади Херсона прошел митинг против оккупантов. По некоторым данным, несколько тысяч людей собрались на Площади Свободы у здания ОГА и требовали у оккупантов убраться из города. Они скандировали "Домой!", "Ганьба" и "Херсон - це Україна!".
Вскоре в соцсетях сообщили, что российские войска покинули город. Это подтверждают видео с места событий.
В Донецкой области захватчики нарушили обещанный режим тишины
Минобороны РФ объявило, что согласны прекратить огонь в Мариуполе и Волновахе, чтобы провести эвакуацию жителей и доставить в города продукты и медикаменты. В Офисе президента наличие договоренности подтвердили.
Однако создание гуманитарных коридоров в обоих городах было сорвано российскими войсками, они не прекратили обстрел населенных пунктов. Людей, которые пришли к месту сбора для эвакуации, призвали вернуться в укрытия и ждать новую информацию.
Стала известна дата третьего раунда переговоров Украины и РФ
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что украинская и российская делегации проведут третий раунд переговоров по достижению мира в понедельник, 7 марта. Место встречи не называется. Киев заверяет, что не пойдет на уступки, которые могут принизить борьбу украинцев с агрессором.
За день ВСУ уничтожили более десяти вражеских летающих аппаратов
Воздушные силы ВСУ сбивали по несколько самолетов и вертолетов в Черниговской, Киевской, Одесской областях. За день наша авиация уничтожила четыре вертолета, один штурмовик Су-25, два истребителя-бомбардировщика Су-34, два самолета Су-30 СМ, а также беспилотник Орлан-10 и несколько крылатых ракет. С начала войны сбиты по 44 самолета и вертолета.
Зеленский провел переговоры с американскими конгрессменами
Президент Владимир Зеленский пообщался в формате онлайн-конференции с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США. В целом более 200 политиков присоединились к разговору с украинским лидером. Они обсудили преступления РФ, совершенные в ходе войны с Украиной, обстрел ЗАЭС и санкционную политику в отношении России.
В Луганской области сотни человек пехоты армии РФ получили ранения при атаке
На Луганщине вдоль всей линии боевого столкновения российские оккупанты под прикрытием танков начали атаки пехоты. В результате в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых военных РФ, все они преимущественно в тяжелом состоянии.
Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России
Международные платежные системы Visa и MasterCard сообщили, что прекращают работу в России. Теперь в ближайшие дни выпущенные в России карты не будут работать за ее пределами, а выпущенные карты за пределами страны - не будут работать в России. Внутри страны карты, выпущенные ранее российскими банками, продолжат работать. Президент США одобрил решение компаний.