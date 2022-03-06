Итоги 05.03: Протесты в Херсоне и срыв эвакуации

В Херсоне прошли массовые протесты против оккупантов; из Мариуполя и Волновахи не удалось вывезти людей. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Жители Херсона выгнали оккупантов из города

На центральной площади Херсона прошел митинг против оккупантов. По некоторым данным, несколько тысяч людей собрались на Площади Свободы у здания ОГА и требовали у оккупантов убраться из города. Они скандировали "Домой!", "Ганьба" и "Херсон - це Україна!".

Вскоре в соцсетях сообщили, что российские войска покинули город. Это подтверждают видео с места событий.

В Донецкой области захватчики нарушили обещанный режим тишины

Минобороны РФ объявило, что согласны прекратить огонь в Мариуполе и Волновахе, чтобы провести эвакуацию жителей и доставить в города продукты и медикаменты. В Офисе президента наличие договоренности подтвердили.

Однако создание гуманитарных коридоров в обоих городах было сорвано российскими войсками, они не прекратили обстрел населенных пунктов. Людей, которые пришли к месту сбора для эвакуации, призвали вернуться в укрытия и ждать новую информацию.

Стала известна дата третьего раунда переговоров Украины и РФ

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что украинская и российская делегации проведут третий раунд переговоров по достижению мира в понедельник, 7 марта. Место встречи не называется. Киев заверяет, что не пойдет на уступки, которые могут принизить борьбу украинцев с агрессором.

За день ВСУ уничтожили более десяти вражеских летающих аппаратов

Воздушные силы ВСУ сбивали по несколько самолетов и вертолетов в Черниговской, Киевской, Одесской областях. За день наша авиация уничтожила четыре вертолета, один штурмовик Су-25, два истребителя-бомбардировщика Су-34, два самолета Су-30 СМ, а также беспилотник Орлан-10 и несколько крылатых ракет. С начала войны сбиты по 44 самолета и вертолета.

Зеленский провел переговоры с американскими конгрессменами

Президент Владимир Зеленский пообщался в формате онлайн-конференции с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США. В целом более 200 политиков присоединились к разговору с украинским лидером. Они обсудили преступления РФ, совершенные в ходе войны с Украиной, обстрел ЗАЭС и санкционную политику в отношении России.

В Луганской области сотни человек пехоты армии РФ получили ранения при атаке

На Луганщине вдоль всей линии боевого столкновения российские оккупанты под прикрытием танков начали атаки пехоты. В результате в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых военных РФ, все они преимущественно в тяжелом состоянии.

Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России

Международные платежные системы Visa и MasterCard сообщили, что прекращают работу в России. Теперь в ближайшие дни выпущенные в России карты не будут работать за ее пределами, а выпущенные карты за пределами страны - не будут работать в России. Внутри страны карты, выпущенные ранее российскими банками, продолжат работать. Президент США одобрил решение компаний.