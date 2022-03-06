НБУ получил более 10 млрд гривен на поддержку армии

Средства поступали в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады, Японии.

Граждане Украины и иностранцы перечислили на спецсчет Нацбанка для поддержки Вооруженных сил Украины более 10 млрд гривен, в том числе в инвалюте из-за границы – 2,8 млрд гривен в эквиваленте. Об этом накануне сообщил регулятор.

Указано, что средства поступали в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады, Японии и многих других стран мира.

Из полученных денег Национальный банк уже перечислил на нужды силовых ведомств более 5,7 млрд гривен. Остаток на спецсчете составляет 4,3 млрд гривен.

Кроме того, на счет Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, в общем было перечислено более 46,4 млн гривен в эквиваленте.

Как сообщалось, Нацбанк открыл специальный мультивалютный счет UA843000010000000047330992708 для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Нацбанк уточняет, что это мультивалютный счет, созданный как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в нацвалюте.

Перевести средства при помощи карты можно по ссылке или через банковский счет по реквизитам.