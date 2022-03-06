ВСУ ведут оборонительную операцию – Генштаб

Украинские войска удерживают рубежи на всех направлениях. Противник пытается не потерять наступательного потенциала, однако несет существенные потери.

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на утро воскресенья, 6 марта.

ВСУ и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведут бои по удержанию определенных рубежей.

"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину", – заявили в Генштабе.

Кроме того, проводится оборонительную операция в восточной части Донецкого операционного района, основные усилия которой сосредоточены на Мариуполе, а также на Слобожанском и восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения десантно-штурмовых войск остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В Северской области проводится операция по обороне Чернигова.

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области было спланировано и реализовано захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

"На других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", – уточнило военное руководство.

Группировка Воздушных Сил ВСУ сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии критически важных объектов Украины и группировок войск.

На данный момент потери авиационной техники российских войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

"Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован", – подытожили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что на 5 марта войска РФ потеряли 269 танков, 40 вертолетов и 39 самолетов. Число погибших российских солдат превысило 10 000 человек.