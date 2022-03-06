На границе за сутки задержаны два десятка уклонистов – МВД

Военнообязанные до 60 лет, не имеют права пересекать украинскую границу, напомнил Вадим Денисенко.

В Украине за минувшие сутки задержали около двух десятков мужчин в возрасте до 60 лет, которые пытались пересечь государственную границу. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала 1+1 в воскресенье утром.

"Только за вчерашний день, по предварительным данным, задержано около двух десятков мужчин, которые пытались пересечь границу, не имея на это соответствующего права. Поэтому еще раз хочу отметить, что те, кто военнообязанные до 60 лет, не имеют права пересекать украинскую границу", – сказал Денисенко.

Вместе с тем, со ссылкой на данные Госпогранслужбы, он отметил, что снова несколько увеличился поток граждан Украины, которые выезжают за границу.

Ранее на этой неделе пограничники задержали 14 уклоняющихся от военной службы. Шестеро из них пытались переправиться на лодке через реку Днестр.