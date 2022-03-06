СМИ сообщили о тысячах американцев, готовых воевать за Украину

Преимущественно среди добровольцев выходцы из постсоветских государств, таких, как Грузия и Беларусь.

Три тысячи американских добровольцев готовы приехать в Украину и влиться в ряды международного батальона против российских агрессоров. О этом накануне сообщил Голос Америки.

"3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединяться к службе в международном батальоне, который поможет противостоять силам вторжения России. Выказали желание и в других странах", – говорится в сообщении со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.

Указано, что среди американских добровольцев – ветераны с 20-летним стажем. Преимущественно это люди из постсоветских государств, таких, как Грузия и Беларусь.

Также издание цитирует уроженца штата Северная Каролина Мэтью Паркера. Он пояснил свое решение воевать за Украину тем, что его однополчанином в Ираке был американец украинского происхождения.

"Теперь хочется думать, что, уезжая в Украину, я, возможно, защищаю его мать, или его младшую сестренку, или его дом. Возможно, таким образом я немного отблагодарю его за его службу", – сказал Паркер, отец четырех детей.

Как сообщалось, 27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.

Позже Зеленский сообщил, что в Украину уже направляются первые из 16 тысяч иностранных добровольцев.