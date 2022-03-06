Арестович заявил о лагерях для пленных россиян

Речь идет о централизованном содержании пленных по всем законам Женевской конвенции, пояснил советник главы ОП.

Вооруженные силы Украины захватили в плен сотни российских военных. В связи с этим в стране возможно создание специальных лагерей для их содержания. Об этом накануне сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.По его словам, часть пленных россиян находятся на передовых позициях и доставить их в другое место пока трудно из-за продолжающихся боев. Другая часть пленных находятся в центральных органах власти, еще часть – уже отправлена в регионы.

"Сейчас, скорее всего, мы будем принимать решение, ну как, мы приняли его заранее, о централизованном содержании пленных по всем законам Женевской конвенции, по всем требованиям, которых довольно много. Эти требования непростые, но речь уже идет о лагерях, потому что для такого количества уже лагеря придется создавать. Уже не вмещаются, как задержанных или арестованных их содержать не удается. Сотни", – сказал Арестович.

Накануне Алексей Арестович объяснил, как нужно обращаться с пленными российскими военными. При этом не нужно проводить их дознание.

Ранее СБУ показала пленного, который в 2014 году предал Украину. Теперь уже российский солдат заявил, что сдался в плен сам и сдал свой взвод после того, как увидел сопротивление мирных украинцев.