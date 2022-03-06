"За бабу Веру!": ВСУ пояснили, как опознать украинские вертолеты

Украинские военные вертолеты имеют на своих бортах определенные знаки различия, пояснили в ВСУ.

Одним из знаков различия украинских вертолетов является надпись "За бабу Веру!" на хвостовой его части. Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины в воскресенье, 6 февраля.

"Украинские вертолеты имеют на своих бортах следующие знаки различия: две полосы белого цвета на хвостовой части; на фюзеляже нарисован желтый круг, а в нем –…синий (круг меньше по диаметру – ред.); на хвостовой части присутствует надпись "За бабу Веру!!!" Надпись может быть разных цветов", – говорится в сообщении.

При этом военные не пояснили, почему именно такая надпись нанесена на вертолеты.

Напомним, что с начала вторжения России украинская армия уничтожила 88 вражеских самолетов и вертолетов. Только накануне враг потерял более десяти своих летающих аппаратов. Три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ.