Генштаб уточнил потери российской армии в Украине
С 24 февраля по 6 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 11 000 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Уничтожено:
- 44 самолетов
- 48 вертолетов
- 285 танков
- 985 боевых бронированных машин
- 109 артиллерийских систем
- 21 средство ПВО
- 50 реактивных систем залпового огня
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 4 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2 легких скоростных катера
- 447 единиц автомобильной техники
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
В Генштабе отметили, что "враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира".
"Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д.", – подчеркнуло украинское военное руководство.
Ранее сообщалось, что российские войска несут большие потери в вооружении, технике и личном составе, а также деморализованы из-за яростного сопротивления украинского народа.