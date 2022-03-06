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Генштаб уточнил потери российской армии в Украине

Вооруженные силы Украины уничтожили 285 российских танков, 44 самолета, 48 вертолетов и 21 средство ПВО.
Генштаб уточнил потери российской армии в Украине

С 24 февраля по 6 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 11 000 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Уничтожено:

  • 44 самолетов
  • 48 вертолетов
  • 285 танков
  • 985 боевых бронированных машин
  • 109 артиллерийских систем
  • 21 средство ПВО
  • 50 реактивных систем залпового огня
  • 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 4 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 2 легких скоростных катера
  • 447 единиц автомобильной техники

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

В Генштабе отметили, что "враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира".

"Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д.", – подчеркнуло украинское военное руководство.

Ранее сообщалось, что российские войска несут большие потери в вооружении, технике и личном составе, а также деморализованы из-за яростного сопротивления украинского народа.

 

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