Компания Датагруп-Volia возглавила программу по обеспечению интернета в бомбоубежищах

Компания Датагруп-Volia объявляет о внедрении программы по обеспечению высокоскоростным интернетом укрытий и бомбоубежищ по всей стране. Мы уже подключили к интернету 128 объектов гражданской обороны в 18 областях Украины. В частности, 6 из них в Киеве. Наши техники работают 24\7, чтобы украинцы оставались на связи, даже под вражескими обстрелами.

«Сейчас есть большая проблема отсутствия связи с внешним миром, когда украинцы находятся в подвалах или бомбоубежищах. А к сожплению, прятаться сейчас нужно все чаще. Поэтому наша компания просто не может стоять в стороне. Наши работники, несмотря на опасность уже почти неделю, продолжают не только ремонтировать поврежденные сети, но и подключать к Интернету бомбоубежища и укрытия по всей стране», - подчеркнули в руководстве компании Датагруп-Volia.

Также в компании сообщают. Если вы находитесь в Киеве или в Киевской области и не имеете доступа к интернету в вашем убежище. Вам следует обратиться по электронной почте ukrytia@volia.com. Наши специалисты приедут к вам, как только это позволит ситуация в вашем районе.