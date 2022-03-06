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Оккупанты разбомбили аэропорт Винница и военную часть

Российские захватчики бросили на город восемь ракет, говорится в сообщении.
Оккупанты разбомбили аэропорт Винница и военную часть
На месте событий работают сотрудники ГСЧС / скриншот

Россияне нанесли удар ракетами по аэропорту Винница и воинской части в селе Гавришовка. Об этом сообщает Госслужба спецсвязи в воскресенье, 6 марта. 

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"Аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришовке обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар", – отмечается в сообщении.

Тем временем издание 20 минут сообщает об атаке на авиазавод в Виннице.

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Тем временем президент Зеленский прокомментировал атаку россиян на военные объекты в Виннице и в очередной раз потребовал закрыть небо над Украиной.

"Закройте небо над Украиной! Для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную зону! Мы люди! И это ваша обязанность защищать людей! И вы это можете! Если вы этого не сделаете и не предоставите нам хотя бы самолеты чтобы мы могли себя сами защитить – можно сделать один вывод, что вы также хотите, чтобы нас медленно убивали", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали о том, что россияне готовятся к бомбардировке Одессы. 

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