Оккупанты в Харькове накрыли "градами" ядерный объект
Российские войска обстреляли из "градов" Харьковский физико-технический институт. Об этом сообщает СБУ в воскресенье, 6 марта.
"В институте находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло бы привести к масштабной экологической катастрофе", - говорится в сообщении СБУ.
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Тем временем следователи СБУ в Харьковской области под руководством прокуратуры возбудили уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители продолжают сбор доказательств для суда в Гааге.
Ранее мы писали о том, что оккупанты разбомбили аэропорт Винница и военную часть. Захватчики бросили по объектам восемь ракет.