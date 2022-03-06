Оккупанты в Харькове накрыли "градами" ядерный объект

Россияне обстреляли институт в Харькове, в котором находится ядерная установка, говорится в сообщении.

Иллюстративное фото / Последствия обстрела в Харькове 2 марта 2022 года / EPA / UPG

Российские войска обстреляли из "градов" Харьковский физико-технический институт. Об этом сообщает СБУ в воскресенье, 6 марта.

"В институте находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло бы привести к масштабной экологической катастрофе", - говорится в сообщении СБУ.

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Тем временем следователи СБУ в Харьковской области под руководством прокуратуры возбудили уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители продолжают сбор доказательств для суда в Гааге.

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