Жителей Сум предупредили об угрозе уличных боев

В Сумах объявлена угроза уличных боев. Российские войска могут попытаться захватить город.

Войска РФ пытаются прорваться в Сумы, в городе объявлена угроза уличных боев. Об этом сообщает Сумская областная военно-гражданская администрация.

"Сумы. Тревога! Угроза уличных боев. Держитесь подальше от окон!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумах мощные взрывы по всему городу.

Из-за обстрелов российских войск нет централизованного водоснабжения. Чтобы обеспечить себя водой, горожане в ведра собирают снег.