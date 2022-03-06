Жителей Сум предупредили об угрозе уличных боев
В Сумах объявлена угроза уличных боев. Российские войска могут попытаться захватить город.
Войска РФ пытаются прорваться в Сумы, в городе объявлена угроза уличных боев. Об этом сообщает Сумская областная военно-гражданская администрация.
"Сумы. Тревога! Угроза уличных боев. Держитесь подальше от окон!", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сумах мощные взрывы по всему городу.
Из-за обстрелов российских войск нет централизованного водоснабжения. Чтобы обеспечить себя водой, горожане в ведра собирают снег.
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