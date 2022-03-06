С начала войны в Украину вернулись свыше 140 тысяч граждан - ГПСУ

Также пограничниками обеспечен пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, направленной из-за границы.

С начала нападения России в Украину свыше 140 тысяч украинцев вернулись домой. Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что только западный участок государственной границы Украины, начиная с 24 февраля пересекло более 1 млн 50 тыс. человек с начала российской агрессии.

В частности, на выезд из страны направились более 900 тысяч человек. Из них - 764 тысячи граждан Украины и около 137 тысяч иностранцев.

80% из въехавших в Украину - мужчины.

Также пограничниками обеспечен пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, направленной из-за границы.

Напомним, на западной границе Украины на всех пунктах пропуска к утру 3 марта фактически не было очередей на выезд.