Пограничники оформили более двух тысяч гуманитарных грузов

С начала войны и по сегодняшний день пограничники оформили 2450 автотранспорта с гуманитарными грузами.

В Украину продолжает поступать гуманитарная помощь из-за границы. Об этом сообщает МВД.

"Правительственные, благотворительные учреждения, волонтерские организации, местные и религиозные общины, частные лица посылают через западную границу многочисленные гуманитарные грузы, которые сразу передают нашим бойцам на передовую", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала войны и по сегодняшний день пограничники оформили 2450 автотранспорта с гуманитарными грузами.

Часть из них также идет на нужды лиц, которые в результате войны и обстрелов вынуждены были покинуть родные города и села и временно проживают в западных регионах.

Ранее сообщалось, что Украина только за один день получила 1,7 тысяч тонн гуманитарки.