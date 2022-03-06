На АЭС в Энергодаре 500 военных РФ - глава Энергоатома
Руководитель Энергоатома Петр Котин отметил, что на АЭС в Энергодаре сейчас 500 военных РФ, в городе - еще около тысячи.
Российские военные используют захваченные украинские АЭС как военные базы. Об этом сообщил руководитель Энергоатома Петр Котин, пишет Телеграм-канал NEXTA Live.
Отмечается, что на АЭС в Энергодаре сейчас 500 военных РФ, в городе - еще около тысячи.
По словам Котина, захватчики рассчитывают, что их не будут выбивать, потому что безопасность на объектах превыше всего.
"Любые обстрелы недопустимы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС работают два энергоблока.
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