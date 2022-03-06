На АЭС в Энергодаре 500 военных РФ - глава Энергоатома

Руководитель Энергоатома Петр Котин отметил, что на АЭС в Энергодаре сейчас 500 военных РФ, в городе - еще около тысячи.

Российские военные используют захваченные украинские АЭС как военные базы. Об этом сообщил руководитель Энергоатома Петр Котин, пишет Телеграм-канал NEXTA Live.

Отмечается, что на АЭС в Энергодаре сейчас 500 военных РФ, в городе - еще около тысячи.

По словам Котина, захватчики рассчитывают, что их не будут выбивать, потому что безопасность на объектах превыше всего.

"Любые обстрелы недопустимы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС работают два энергоблока.