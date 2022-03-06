Арахамия назвал сложный вопрос между РФ и Украиной

По его словам, это признание Крыма российским и признание Украиной "ЛНР" и "ДНР". Однако и в других требованиях есть сложности.

Глава фракции Слуга народа и член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия назвал вопросы, по которым практически невозможно согласие со страной-агрессором, пишет МК.

По его словам, это признание Крыма российским и признание Украиной "ЛНР" с "ДНР".

Арахамия отметил, что на переговорах обе стороны ведут активное обсуждение и прислушиваются друг к другу.

Касательно других требований РФ - демилитаризации и нейтрального статуса, по словам политика, говорить сложно.

Еще одно требование России - денацификация также, по словам Арахимии, стоит сложно.

Между тем, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что РФ "уже прекратила говорить о денацификации". По его словам, сейчас главное - неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров Украины и России может состояться на этих выходных.