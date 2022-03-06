Россияне обстреляли митинг в Новой Каховке – СМИ
Очевидцы утверждают, что российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, вышедшим на митинг в Новой Каховке против захватчиков, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщили очевидцы журналистам, русские захватчики открыли огонь по гражданским людям, чтобы разогнать митинг. По их словам, ранения получили 5 человек.
Кроме того, российские военные применяют против людей на митинге светошумовые гранаты.
Несмотря на это, люди отказываются расходиться и выганяют вон российских оккупантов из Новой Каховки.
Напомним, что в Новой Каховке люди вышли на многотысячный митинг против русских захватчиков с флагами Украины. Подобные митинги роходят 6 марта в ряде населенных пунктов юга Украины, которые временно оказался в российской оккупации.