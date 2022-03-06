Губерантор Львовщины обсудил помощь США с топ-конгресменом

Украина нуждается в поддержке США по многим вопросам, в первую очередь - в закрытии неба, сообщил Козицкий Миксу.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в воскресенье, 6 марта, встретился на границе с Польшей с главой комитета Палаты представителей США по иностранным делам Грегори Миксом.

Как сообщил Козицкий, на встрече шла речь о поддержке США по многим вопросам, первый из которых – защита неба от российских бомб и самолетов.

"В разговоре с господином Миксом еще раз отметил важность закрытия неба над Украиной. Добавил, что международную петицию в НАТО по этому поводу подписали уже более миллиона человек. Акцентировал, что для гражданской авиации небо над Украиной закрыто с начала войны. Сейчас самое важное – закрыть его для военной авиации россии, потому что из-за нее гибнут невинные мирные жители", - рассказал Козицкий.

Он отметил, что в РФ должны осознать, что елси вторглись в Украину, то должны воевать с армией, а не с безоружными людьми.

"Также просил США как страну-партнера поддержать нас бронежилетами, боевыми шлемами, автотранспортом, лекарствами и полевыми госпиталями. Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам согласился с важностью того, о чем я сказал, и пообещал выступить с инициативой увеличить помощь для Украины", - отметил Козицкий.

Отметим, вчера на польской границе встретились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.