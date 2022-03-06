С начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев.

Министерстве юстиции сообщили, что с начала войны в Украине зарегистрировали почти 4 тысячи браков и родилось 4,3 тысячи детей.

"Как бы враг не хотел нас уничтожить и сломать, но жизнь продолжается. И рождается новая, несмотря на войну. С начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев. Также с начала войны в Украине зарегистрировали почти 4 тыс. браков. 3973 пары решили официально скрепить свой союз в условиях войны. Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим!", — говорится в сообщении Минюста на странице в Facebook.

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Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о гуманитарной катастрофе в Киевской области. "Наши войска заняли новые позиции относительно Бучи и Гостомеля специально, чтобы не подставлять мирных граждан под обстрелы артиллерии противника, они избирательны, после первых серьезных ударов по жилым комплексам которые нанес противник", - отметил он. По словам Арестовича, правительство знает про эту проблему, и предпринимает все усилия для ее решения.