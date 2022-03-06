Деньги с Пакета малыша можно использовать на другие товары

Деньги будут перечислять на любой счет семьи, уже открытый в АО КБ ПриватБанк. Заявление необходимо подать лично по месту жительства или нахождения.

Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, которым разрешило семьям во время военного положения использовать средства денежной компенсации Пакет малыша на любые необходимые товары. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. "Мы понимаем, что сейчас семьям средства могут понадобиться на еду, лекарства, горючее для того, чтобы переместиться в безопасное место. И это - вопросы жизни и здоровья новорожденного ребенка. Поэтому мы сняли ограничения на использование средств денежной компенсации Пакет малыша на весь период военного положения плюс один месяц после его завершения", - заявила министр Марина Лазебная.

Семьи смогут использовать средства в течение военного положения плюс один месяц без этого ограничения.

Деньги будут перечислять на любой счет семьи, уже открытый в АО КБ ПриватБанк.

Решение о назначении денежной компенсации единовременной натуральной помощи принимается структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций/районных военных администраций, исполнительным органом городского совета. Для ее получения родитель должен подать заявление с копией свидетельства о рождении и справкой из роддома о неполучении этой помощи. Если свидетельства о рождении нет, то к заявлению достаточно приложить копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или вне его.

При отсутствии родителей заявление могут подать патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка. В таком случае к заявлению они добавляют:

копию решения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копию решения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя или в детский дом семейного типа, или приемной семьи (для семьи патронатного воспитателя, приемной семьи или детского дома семейного типа).

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Заявление необходимо подать лично по месту жительства/нахождения/обращения получателя в исполнительный орган сельского, поселкового совета, центр предоставления административных услуг. Напомним, в Украине создан Гуманитарный штаб по вопросам координации гуманитарной помощи, поступающий от иностранных партнеров и небезразличных граждан стран мира.