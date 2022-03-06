Деньги с Пакета малыша можно использовать на другие товары
Семьи смогут использовать средства в течение военного положения плюс один месяц без этого ограничения.
Деньги будут перечислять на любой счет семьи, уже открытый в АО КБ ПриватБанк.
Решение о назначении денежной компенсации единовременной натуральной помощи принимается структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций/районных военных администраций, исполнительным органом городского совета. Для ее получения родитель должен подать заявление с копией свидетельства о рождении и справкой из роддома о неполучении этой помощи. Если свидетельства о рождении нет, то к заявлению достаточно приложить копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или вне его.
При отсутствии родителей заявление могут подать патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка. В таком случае к заявлению они добавляют:
- копию решения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);
- копию решения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя или в детский дом семейного типа, или приемной семьи (для семьи патронатного воспитателя, приемной семьи или детского дома семейного типа).