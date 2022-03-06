Ряд облсоветов Украины обратились к НАТО с просьбой закрыть небо

Обращения приняли депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского и Николаевского облсоветов.

Ряд областных советов приняли обращения к народам, главам государств и правительствам, парламентам стран НАТО о закрытии неба над Украиной. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Такое обращение приняли депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов.

"Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский, Тернопольский городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", - добавил Тимошенко.

Кроме того, идет сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины.

Напомним, на днях НАТО снова отказался закрывать небо над Украиной. Такое решение объясняют угрозой войны с Россией.

Тем временем, российская авиация продолжает бомбить украинские города, гибнут мирные жители.