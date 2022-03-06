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Под Киевом солдаты РФ расстреляли блокпост, погибли пять человек

Вероятно, расстрел вели из пулемета. В результате атаки погибли пять человек, еще один человек ранен.
Под Киевом солдаты РФ расстреляли блокпост, погибли пять человек

В селе Ясногородка в Фастовском районе в результате обстрела российскими солдатами блокпоста погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В частности, оккупанты произвели обстрел жителей села Ясногородка 5 марта около 18:00. В результате атаки погибли пять человек, еще один человек ранен. Вероятно, расстрел вели из пулемета.

Ранее сообщалось, что в районе села Зеленовка возле Херсона российские военные расстреляли гражданского журналиста.

 

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