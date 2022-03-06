Россия потеряла треть боеспособного войска — ЦОС

По данным спутниковой разведки США, на 5 марта противник ввел в операцию на территории Украины уже 90% имеющихся сил.

За неполные 11 дней сопротивления Вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков, сюда вошли убитые, раненые и плененные россияне, сообщил Андрей Загороднюк, председатель правления Центра оборонных стратегий.

Войско захватчика при вторжении на 24 февраля насчитывало 145 тысяч человек наземной армии - 110 тысяч солдат сухопутных войск и 35 тысячах полицейских сил ( ОМОН, СОБР, Росгвардия). В настоящее время группировка вооруженных сил РФ в Украине насчитывает до 100 тысяч человек ( 75 тысяч солдат и до 25 тыс. полицейских спецназовцев).

"Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые на 6 марта оцениваются в 11 тысяч убитыми и 30−35 тысяч ранеными", — сказал бывший министр обороны Загороднюк.

Кроме того, Загороднюк добавил, что по данным спутниковой разведки США на 5 марта противник ввел в операцию на территории Украины уже 90% имеющихся сил, то есть до 110 тысяч военных и 36 тысяч полицейских сил.

Вдобавок, экс-министр объяснил, что по имеющимся данным, за пределами Украины, российские резервы живой силы составляют до 15−16 тысяч человек. Это 10 тысяч солдат и около 5 тысяч полицейских сил.

"Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и превратить в металлолом", — подчеркнул Загроднюк.

Напомним, что по данным СНБО, российский агрессор готовит вторую волну широкомасштабного наступления на Украину. Гражданам страны нужно быть максимально готовыми и сплоченными, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.