Во время эвакуации из Ирпеня погибли 8 человек
Российские войска открыли огонь из минометов по мирным жителям во время эвакуации из Ирпеня. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
По его словам, в результате погибли восемь человек, среди которых дети.
Одна мина убила целую семью.
"На моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли... Всего в результате обстрела погибли около восемь человек", - сказал Маркушин.
Глава Ирпеня назвал русских захватчиков чудовищами. Он также подчеркнул, что Ирпень воюет и не сдался. Да, часть города захватили захватчики, но другая часть не сдает своих позиций.
Ранее сообщалось, что в Ирпене погиб украинский актер Паша Ли. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российских оккупантов.