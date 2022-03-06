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Во время эвакуации из Ирпеня погибли 8 человек

Российские военные открыли огонь из минометов по мирным жителям, которые хотели эвакуироваться из города. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей.
Во время эвакуации из Ирпеня погибли 8 человек

Российские войска открыли огонь из минометов по мирным жителям во время эвакуации из Ирпеня. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

По его словам, в результате погибли восемь человек, среди которых дети.

Одна мина убила целую семью.

"На моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли... Всего в результате обстрела погибли около восемь человек", - сказал Маркушин.

Глава Ирпеня назвал русских захватчиков чудовищами. Он также подчеркнул, что Ирпень воюет и не сдался. Да, часть города захватили захватчики, но другая часть не сдает своих позиций.

Ранее сообщалось, что в Ирпене погиб украинский актер Паша Ли. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

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