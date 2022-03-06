Украина призвала Грузию отказаться от поставок молочной продукции в РФ

В Украине обратили внимание на уведомление об отмене РФ части торговых санкций против Грузии.

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МИД Украины назвал категорически неприемлемым активизацию торговых отношений Грузии с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам. В Украине обратили внимание на уведомление об отмене РФ части торговых санкций против Грузии. "РФ приняла это решение в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции ЕС против России. Призываем официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает военные преступления в Украине. Ведение бизнеса с российскими компаниями предоставляет дополнительные ресурсы для России, чтобы она продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы пропитаны кровью убитых украинских граждан", - заявили в МИД Украины. В украинском министерстве напомнили, что из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу хорошо известны ужасы войны, из-за которых сейчас приходится страдать украинцам. В то же время, власти Грузии в Украине обвинили в том, что они "об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов". Напомним, что в субботу, 5 марта, Россия объявила об одностороннем намерении снять санкционные ограничения с 15 грузинских поставщиков молочной продукции, открыв для них рынок РФ. Эта новость привела к консультациям между официальными представителями Киева и Тбилиси. В ходе контактов грузинские дипломаты заверили украинских, что эта информация является "российским фейком", после чего украинские дипломаты доверились грузинским партнерам и вышли с опровержением. Но, грузинское Национальное пищевое агентство в воскресенье сделало заявление об успехе в переговорах с РФ – тех, которые грузинский МИД опровергал.