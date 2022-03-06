Под Одессой из-за обстрела затонул катер Славянск

В окрестностях Одессы из-за обстрела российскими военными затонул украинский военный катер Славянск.

Украинский военный катер Славянск затонул в окрестностях Одессы в результате атаки россиян. Его экипаж пропал без вести еще 3 марта. Об этом заявил городской голова города Южный Владимир Новацкий в воскресенье, 6 марта.

По его словам, катер уничтожен во время выполнения боевого задания по разведке и охране Одесского, Черноморского и Южного портов.

Один из членов экипажа был уроженцем города Южного.

"Исчезли без вести люди, среди них наш южненец Махлин Дмитрий Леонидович, 83 года рождения, надеяться можно было только на удачу, но через три дня никакой другой информации не поступило. Скорбим сегодня вместе с семьей Дмитрия по всему городу и всей стране. Держимся, враг будет повержен и ответит за каждого погибшего украинца", - отметил городской голова.

Катер типа Айленд Соединенные Штаты передали Украине в сентябре 2018 года. Свое название он получил в честь города Славянска Донецкой области.

Напомним, в порту города Николаев частично затоплен фрегат F130 Гетман Сагайдачный. Это произошло еще в первый день войны