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Вакарчук пошел в тероборону во Львове

Глава Львовской ОГА призвал всех небезразличных вслед за Вакарчуком приобщаться к защите Отчизны.
Вакарчук пошел в тероборону во Львове

Лидер группы Океан Эльзы, бывший народный депутат Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Офицер запаса, музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области", - сообщил Козицкий.

Глава ОГА призвал всех небезразличных приобщаться к защите Отчизны.

Напомним, что украинский актер и телеведущий Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене. На момент смерти Паше было всего 33 года. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

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