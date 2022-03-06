Вакарчук пошел в тероборону во Львове
Глава Львовской ОГА призвал всех небезразличных вслед за Вакарчуком приобщаться к защите Отчизны.
Лидер группы Океан Эльзы, бывший народный депутат Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Офицер запаса, музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области", - сообщил Козицкий.
Глава ОГА призвал всех небезразличных приобщаться к защите Отчизны.
Напомним, что украинский актер и телеведущий Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене. На момент смерти Паше было всего 33 года. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российских оккупантов.
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