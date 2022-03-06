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Враг готовит масштабное наступление на Киев – советник главы МВД

В ближайшие дни российская армия попытается взять столицу и это будет ключевое сражение, сообщил Вадим Денисенко.
Враг готовит масштабное наступление на Киев – советник главы МВД

Оккупанты стянули в села и города вблизи Киева большое количество войск. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Украинская правда.

По его словам, в течение следующих дней Владимир Путин вероятно предпримет попытку занять столицу Украины и ожидается, что на днях состоится ключевое сражение в российско-украинской войне.

"На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев - это ключевое сражение следующих дней", - сказал Денисенко.

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