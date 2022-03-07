Бомбоубежища в Украине обеспечат интернетом

Существует проблема отсутствия связи с внешним миром, когда украинцы находятся в подвалах или бомбоубежищах.

Провайдер волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг компания "Датагруп", в июне 2021 года купивший 100% группы компаний Volia запустил программу по обеспечению высокоскоростным интернетом укрытий и бомбоубежищ по всей стране. Об этом в воскресенье, 6 марта, пишет ЕП со ссылкой на сообщение компании.

"Мы уже подключили к интернету 128 объектов гражданской обороны в 18 областях Украины. В частности, шесть из них в Киеве. Наши техники работают 24\7, чтобы украинцы оставались на связи, даже под вражескими обстрелами", - отмечается в сообщении компании.

Также в руководстве компании отметили: "Наши работники, несмотря на опасность, уже почти неделю продолжают не только ремонтировать поврежденные сети, но и подключать к интернету бомбоубежища и укрытия по всей стране".

Напомним, с 25 по 27 февраля в укрытиях на всей территории Украины родились шестеро детей - два мальчика, две девочки и двойня.