Оккупанты стреляли и ограбили журналиста из Швейцарии

Брике гражданин Швейцарии, независимый журналист, работал в Николаевской области и освещал войну.

Швейцарский журналист Гийом Брике подвергся нападению со стороны российских окупантов в Николаевской области. После этого он самостоятельно смог добрался до блокпоста в Кировоградской области, где ему оказали первую помощь. Об этом в воскресенье, 6 марта, говорится в Facebook Национальной полиции Украины.

В полиции рассказали, что 6 марта российские военные напали на машину Гийома Брике. Корреспондент собирал материал для европейских СМИ в Николаевской области. Во время движения в сторону Николаева его бронированный внедорожник Land Rover Defender был обстрелян военными оккупационных российских сил.

В результате несколько пуль попали в стекло. Журналист получил повреждения лица и предплечья. Российские захватчики отобрали у журналиста документы, деньги, а также фото- и видеотехнику, и вскоре отпустили.

Раненый журналист направился к ближайшему украинскому блокпосту на юге Кировоградской области. Полицейские сопроводили Брике до лечебного учреждения, где ему была оказана медицинская помощь.