Украина приостановила экспорт ряда продуктов

Власти страны расширили перечень товаров, разрешение на экспорт которых будет выдавать Министерство экономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся. Об этом в воскресенье, 6 марта, говорится в постановлении Кабмина.

В частности, правительство Украины ввело нулевые квоты на подлежащий лицензированию экспорт ржи, овса, гречки, проса, сахара и cоли, пригодной для потребления людьми.

Также введены нулевые квоты на экспорт живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса, "мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов: мяса крупного рогатого скота".